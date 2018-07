Glābēji aptuveni 100 metru attālumā no krasta pamanīja slīkstošo vīrieti. Netālu no viņa atradās arī kāda airu laiva, no kuras airētājs kungam bija pametis glābšanas riņķi - pakavu. Slīkstošajam vīrietim mugurā bija zils kombinezons, kas acīmredzami bija piesūcies ar ūdeni un vilka viņu uz leju. Kungs pēdējiem spēkiem mēģināja noturēties virs ūdens.