"Bāze" Zaķusalā un Vērmanītī, siro pa visu Rīgu: uzmācīgo ubagotāju nesteidzīgā ikdiena

Desmit no rīta, Vērmanes dārzā nedaudzi steidzīgi, domās vai telefonā iegrimuši gājēji. Patvērumu no saules, kas jau sāk cepināt, sola pavēnis zem lielajiem kokiem. Krišjāņa Barona ielas malā apstājas trīs mašīnas ar Polijas numuriem. No tām izbirst krietns bariņš – pieaugušie, vecīši, bērni, suns. Starp viņiem arī TVNET novērotās jaunās sievietes, kas, izliekoties par kurlmēmām “Kurtu un invalīdu reģionālās asociācijas” pārstāvēm, Centrālās stacijas apkārtnē un tuneļos vāca naudu no garāmgājējiem “starptautiska centra izveidei”. Atbildēt uz TVNET jautājumu, kas ir “kurti”, viņas nevarēja – ar žestu palīdzību demonstrēja, ka ir kurlmēmas. Visticamāk, tas ir triks, lai apietu valodas barjeru.