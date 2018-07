Sākts kriminālprocess par Fiļa bijušās sievas iespējamajiem kriminālpārkāpumiem

Advokāts apstiprināja, ka kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 177.panta 3.daļas. Šis pants paredz atbildību par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par to paredzēts sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.