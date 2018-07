"ABLV Bank" aicina izvērtēt iespējamos kreditoru interešu pārstāvju piedāvājumus

"ABLV Bank" informēja, ka pēdējā laikā vēlreiz aktivizējušies dažādi konsultāciju uzņēmumi, kas piedāvā pārstāvēt kreditoru intereses bankas pašlikvidācijas procesā, apsolot "nodrošināt priekšrocības vai cita veida ieguvumus". Par šādu pakalpojumu tiek prasīta samaksa avansā, procentuāla daļa no kreditora saņemtās naudas summas, solot ātrāku naudas izmaksu.

Kreditoru pieprasījumu pieņemšana likvidējamā "ABLV Bank" sākās šā gada 18.jūnijā un ilgs līdz 18.septembrim (ieskaitot). Pēc visu kreditoru pieteikumu pieņemšanas, ne mazāk kā trīs mēnešus notiks to pārbaude, lai izveidotu kreditoru sarakstus. Tikai pēc kreditoru sarakstu apstiprināšanas un to pārbaudes sāksies naudas izmaksas. Garantēto atlīdzību izmaksas sāktas jau šā gada 3.martā un šim mērķim banka Noguldījumu garantiju fondam pārskaitīja vairāk nekā 480 miljonus eiro. Šīs kārtas prasījumi jau tiek izmaksāti AS "Citadele banka" un uz tiem vairs nav jāpiesakās.