Īpašumi, kuros baudīt baseina sniegtās priekšrocības

Šī 482 m2 lielā māja Jūrmalā piemērota ģimenei, kas vēlās klusu, ekoloģiski tīru vidi ar ērtu infrastruktūru. Tie, kam tuvas ūdens sporta un atpūtas iespējas, šeit jutīsies īpaši ērti. Pagalmā ir apsildāms baseins, no kura paveras brīnišķīga ainava uz Lielupi. Lai baudītu ūdens priekus arī pašā upē, izveidota privāta laivu piestātne un peldvieta. Mājas apdarē izmantots dabīgais Japānas osis un akmens, ko papildina plaša sarkankoka terase. Iekštelpās dominē neuzkrītošas krāsas un gaumīgs minimālisms.

Arī šī 551 m2 plašā privātmāja slejas Lielupes krastā. Bez dzīvojamās mājas īpašumā ir viesu nams un baseins, kas dažādu svētku svinēšanu padarīs izteiksmīgāku, kā arī ērtāku. Dzīvojamā māja sastāv no atvērtā tipa viesu istabas kopā ar virtuvi un ēdamzonu, trīs guļamistabām un diviem sanmezgliem. Viesu namiņā ir atsevišķa virtuve ar ēdamistabu, saimniecības telpa, viesu istaba ar kamīnu, trīs guļamistabas, divi sanmezgli, pirts un liela garāža. 2240 m2 lielā teritorija ir saulaina un labiekārtota.

Garkalnes novadā, vien 200 metrus no ezera Lielais Baltezers, jaunus īpašniekus gaida teju 500 m2 liela trīsstāvu māja. Īpašumā jūtama dziedējošā priežu smarža, jo to no visām pusēm ieskauj priedes Mājas trīs stāvos jeb piecos līmeņos ir izvietotas piecas guļamistabas, liela kamīnzāle ar biljarda galdu un bāru, sauna, solārijs, veļas mazgāšanas telpa, vairāki sanmezgli, divi darba kabineti, noliktavas telpa, garāža divām automašīnām, viesistaba ar ēdamistabu, virtuve ar izeju uz pagalmu un balkons. Iekoptajā īpašumā atrodas arī plašs apsildāms baseins, kas ļaus nodoties peldēm kā vasarā, tā arī gada aukstajos mēnešos.