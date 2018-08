ĀCM skartais uzņēmums "Druvas Unguri" - viens no lielākajiem šķirnes cūku audzētājiem Latvijā

"ĀCM konstatēšana saimniecībā ir smags notikums ne tikai nozarei, bet arī šķirnes organizācijai, jo "Druvas Unguri" bija vieni no lielākajām un vadošajām šķirnes saimniecībām," teica Lejniece.

Vienlaikus viņa noliedza, ka ĀCM konstatēšana saimniecībā "pārvilktu svītru" šķirnes cūku audzēšanai, jo ir citas cūkkopības saimniecības, kas ar to nodarbojas. "Mēs ļoti ceram, ka "Druvas Unguri" pārvarēs grūtības un atsāks ražošanu," viņa sacīja.

Pēc Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītājas teiktā, asociācijas rīcībā nav informācijas par to, kā ĀCM vīruss iekļuva cūkkopības saimniecībā. "Mums tieši tāpat kā īpašniekiem tas ir šoks. Nekas neliecināja par to, ka slimība ir "iesprukusi" ganāmpulkā. Protams, mēs gaidām Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātus, un tikai tad mēs varēsim kaut ko secināt," viņa sacīja, piebilstot, ka nozarei ir būtiski izprast, kas izraisīja saslimšanu ar ĀCM saimniecībā, lai varētu mācīties no kļūdām.