Svaigs, gards un daudzveidīgs: Āgenskalna tirgus atsāk āra tirdzniecību

Savukārt sestdien, 4.augustā no plkst. 08.30 līdz 19 visu vecumu apmeklētāji aicināti vingrot, vērot ēdienu gatavošanas paraugdemonstrējumus un nogaršot Rīgas restorānu uz vietas gatavotus ēdienus, baudīt svaigi spiestas sulas un smūtijus no tirgū iegādātiem augļiem un dārzeņiem, kā arī vairāk uzzināt par vietējiem produktiem no Latvijas zemniekiem un mājražotājiem.

No 7.augusta tirgošanās āra teritorijā notiks ikdienā - no otrdienas līdz svētdienai no plkst. 7.30 līdz 19, tirgum no jauna pulcējot zemniekus, amatniekus, mājražotājus, kafejnīcas un restorānus izbraukumā, un dodot tiem iespēju kļūt pieejamiem plašai publikai.