Vairāki deputāti atkal neierodas uz Saeimas komisijas sēdi, kurā jālemj par "ātro kredītu" ierobežojumiem

Sēdei bija jāsākas otrdien plkst.11, bet aptuveni 15 minūtes pēc tās noliktā sākuma laika komisijas priekšsēdētājs Romāns Naudiņš (VL-TB/LNNK) norādīja, ka no 13 deputātiem uz sēdi ieradušies vien seši, līdz ar to nav kvoruma. Viņš norādīja, ka arī šonedēļ situācija ir tāda pati kā pirms nedēļas, kad vairāki deputāti neieradās uz sēdi. Līdz ar to komisijas sēde atkal tika pārcelta - tā notiks pēc nedēļas, 14.augustā, plkst.11.