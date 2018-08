Biržu indeksi un naftas cenas pieaug

"Investori novirzīja daļu uzmanības no bažām par tirdzniecības karu, lai fokusētos uz ASV firmu stipro peļņu," sacīja FXTM pētījumu analītiķis Lukmans Otunuga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,1554 līdz 1,1597 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,2944 līdz 1,2938 dolāriem par mārciņu, bet dolāra vērtība attiecībā pret jenu samazinājās no 111,40 līdz 111,37 jenām par dolāru.