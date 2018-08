EM: OIK atļauju izsniegšana desmit vēja stacijām bija likumīga

"Minētajos noteikumos ir punkts, kas paredz, ka iesniegumus par tiesību piešķiršanu pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ministrija izskata atbilstoši kārtībai, ko noteica spēku zaudējušie noteikumi," skaidroja EM, piebilstot, ka ministrija minētajā gadījumā nav rīkojusies pretlikumīgi vai pārkāpusi normatīvā regulējuma prasības.

"Šo pieteikumu pieņemšana noslēdzās 2017.gada 31.decembrī. Attiecīgi, saskaņā ar likumu par uzņēmumu ienākuma nodokli, Ministru kabinets lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta atbalstīšanu vai atteikumu pieņem 12 mēnešu laikā no dienas, kad atbalstāmo investīciju projekts ir saņemts EM. Tāds pats termiņš projektu izvērtēšanai un iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā ir paredzēts arī Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumos," norādīja ministrijā.

Jau ziņots, ka Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) vērsīsies prokuratūrā ar lūgumu izvērtēt viņa sagatavoto ziņojumu par OIK ieviešanas hronoloģiju no 2007.gada līdz 2018.gadam, tajā skaitā ziņojumā ietverto informāciju par, iespējams, pretlikumīgi izsniegtām atļaujām desmit vēja elektrostacijām jaunu jaudu atbalstam OIK sistēmas ietvaros.

Premjera preses sekretārs Andrejs Vaivars informēja, ka Ministru prezidenta ziņojumā par OIK ieviešanas hronoloģiju no 2007.gada līdz 2018.gadam minēts, ka 2009.gada 24.martā, pamatojoties uz noteikumiem par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, tika izsniegtas atļaujas desmit vēja elektrostacijām. Tomēr minētie noteikumi vairs nebija spēkā kopš 2009.gada 14.marta.

Viņaprāt, attiecīgo desmit licenču izsniegšanai no likumdošanas viedokļa vajadzēja būt neiespējamai. "Esmu izbrīnīts, ka tajā laikā tam nepievērsa uzmanību," sacīja Ministru prezidents, piebilstot, ka "vēl priekšā ļoti sarežģīts stāsts, un tie visi, kas saka, ka no OIK var attiekties vienā dienā vai to nevar vispār, tiem nav taisnība".