Kas jāzina autobraucējiem, dodoties Aglonas virzienā

Ieteicamais maršruts, dodoties uz Aglonu no Rīgas: no Rīgas līdz Aizkrauklei pa Daugavas kreiso krastu pa autoceļiem Rīgas HES-Jaunjelgava (P85) un Bauska-Aizkraukle (P87) līdz Pļaviņu HES; tālāk pa Daugavas labo krastu pa Daugavpils šoseju (A6) līdz Nīcgalei, kur jānogriežas uz autoceļu Višķi-Nīcgale (P64) un jābrauc līdz Špoģiem; tālāk pa Rēzeknes-Daugavpils šoseju (A13) līdz rotācijas aplim krustojumā ar autoceļu Krāslava-Preiļi-Madona (P62) un tad līdz Aglonai.

Ieteicamais maršruts, dodoties uz Aglonu no Kurzemes: pa Jelgavas šoseju (A8) līdz Rīgas apvedceļam A5, pa apvedceļu A5 līdz autoceļam Rīgas HES-Jaunjelgava (P85) un tālāk kā no Rīgas.

Ieteicamais maršruts, dodoties uz Aglonu no Vidzemes: piedāvā divas iespējas: pa autoceļu Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30) līdz autoceļam Jēkabpils-Rēzekne (A12), tad līdz Jēkabpilij un tālāk kā no Rīgas vai līdz Rēzeknei un tālāk pa Rēzeknes-Daugavpils šoseju (A13) līdz rotācijas aplim krustojumā ar autoceļu Krāslava-Preiļi-Madona (P62) un tad līdz Aglonai.

Aicinām neizmantot autoceļa Krāslava-Preiļi-Madona (P62) posmu no Jēkabpils-Rēzeknes (A12) šosejas līdz Rēzeknes-Daugavpils šosejai (A13), jo no Atašienes krustojuma līdz Steķiem un no Preiļiem līdz Bašķiem ir būvdarbu posmi ar kopumā 10 luksoforu posmiem, kas laiku ceļā pagarinās par pusotru stundu.