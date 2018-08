Viņa izskatījās tā, it kā nekad nebūtu dzemdējusi. Izrādās, Keitai ir stingrs ēšanas režīms, lai vienmēr būtu slaida.

viņai palīdz jau iepriekš ievērots ieradums: no 2014.gada Keita laiku pa laikam ēdienkartē palielina svaigu augļu un dārzeņu daudzumu, kā arī iekļauj termiski neapstrādātu zivi.

Dažkārt gan karaliskās ģimenes locekle atļaujas atkāpes no diētas. Izņēmuma kārtā Keita mēdz nobaudīt picu. Viņai ļoti garšo karijs, kuru speciāli viņai piegādā no smalka Londonas restorāna, un dažkārt viņa lutina ģimeni ar mājās gatavotu ēdienu, izmantojot savas mātes iemīļotās receptes. Kā zināms, labākais sabiedrotais jebkurai diētai ir aktīvs dzīvesveids, un Keita to ievēro. Viņai patīk skriet, pastaigāties ar suņiem, viņa atrod laiku peldēšanai, tenisa spēlei vai slēpošanai.