Kur strādāt, lai nopelnītu vairāk nekā 1700 eiro?

Latvijā IT speciālistiem vidēji ir viens no augstākajiem atalgojumiem reģionā, liecina Igaunijas IT kompānijas “RIA.COM Marketplaces” apkopotā informācija.

Baltijas valstu, Baltkrievijas un Ukrainas konkurencē vislabāk atalgoti ir IT speciālisti Igaunijā, kur vidējā alga nozarē ir vidēji 1764 eiro, kamēr vidējā alga valstī svārstās ap 1242 eiro (darba tirgus un atalgojuma piedāvājumu vietne palgad.ee). Lietuvā situācija ir sliktāka nekā Igaunijā – tur vidējā alga ir aptuveni par 30% mazāka – 895 eiro, un IT jomas pārstāvji saņem ap 1000 eiro.

Vislielākā atšķirība starp vidējo atalgojumu valstī un IT speciālisti algām ir Baltkrievijā un Ukrainā. Baltkrievijā augsta līmeņa speciālisti, kas darbojas elektroniskajā vidē, vidēji saņem 1502 eiro lielu algu (dev.by dati), taču vidējā alga ir tikai 410 eiro.

Ukrainā IT speciālistu alga mēnesī ir apmēram 1460 eiro - iespaidīgs skaitlis, salīdzinot ar vidējās algas rādītāju valstī – 258 eiro.

Dzīves dārdzība salīdzinājumā ar atalgojumu

Vērtējot IT jomas speciālistu atalgojumu, svarīgi ņemt vērā arī dzīves dārdzību attiecīgajās valstīs. Saskaņā ar kompānijas “Mercer” veidoto pilsētu dzīves dārdzības reitingu, kurā iekļautas 209 pasaules valstu pilsētas, Rīga tajā ieņem 92.vietu, Tallina – 140.vietu, Viļņa – 148.vietu, Kijeva – 173.vietu un Minska – 202.vietu. Ņemot vērā šos datus, Baltkrievijā programmētāju dzīve ir uz pusi lētāka nekā kolēģiem Latvijā, kaut arī algas ziņā atšķirības ir nelielas.

Viena no lielākām ikdienas tēriņu pozīcijām, kas šajās valstīs atšķiras, ir mājokļa īres vai iegādes izdevumi. Piemēram, balstoties uz nekustamā īpašuma mājaslapas city24.ee informāciju, vienistabas dzīvokļa īre Tallinā maksā vidēji 450 eiro. Pērkot dzīvokli – jārēķinās ar vidēji 1000 eiro kvadrātmetrā.

Rīgā, saskaņā ar portāla city24.lv datiem, par labā stāvoklī esoša vienistabas dzīvokļa īri nākas šķirties no 400–450 eiro mēnesī. Ja nolemj dzīvokli pirkt – tad kvadrātmetrs maksā vidēji 1390 eiro.

Viļņā, saskaņā ar portāla domoplius.lt datiem, vienistabas dzīvokļa īrniekam mēnesī par to jāizdod vidēji 300 eiro. Savukārt, ja to iegādājas savā īpašumā, cena par kvadrātmetru ir vidēji 1469 eiro. Minskā, izpētot realt.by piedāvājumus, secināms, ka par vienistabas dzīvokļa īri mēnesī jāizdod apmēram 350 eiro, bet pērkot – 600 eiro kvadrātmetrā. Savukārt Kijevā, saskaņā ar DOM.RIA.com datiem, dzīvokļa īrei ir vidēji 400 eiro mēnesī, savukārt vidējā cena par kvadrātmetru - aptuveni 900 eiro.

Pieprasījums pēc IT speciālistiem arvien aug

No 1,3 miljonu kopējā iedzīvotāju skaita IT jomā Igaunijā patlaban strādā vidēji 25 tūkstoši (apmēram 1,92%). Lietuvā no 2,8 miljoniem iedzīvotāju informācijas tehnoloģiju jomā darbojas 30 tūkstoši (apmēram 1,07%).

Arī Latvijā no apmēram 1,9 miljoniem iedzīvotāju IT jomā nodarbināti ir ap 30 tūkstošiem speciālistu (apmēram 1,58%).

Baltkrievijā ir 9,5 miljoni iedzīvotāju, un 34 tūkstoši no viņiem darbojas IT produktu segmentā, taču pārskatāmas statistikas šai ziņā nav. Pēc kompānijas “Ernst&Young Global Limited” datiem, tieši iesaistīti programmnodrošinājuma izstrādē un IT uzdevumu realizācijā varētu būt 115 tūkstoši cilvēku. Ukrainā IT sektora pārstāvju skaits variē ap 100 tūkstošiem - tie ir vien 0,2% iedzīvotāju valstī, kur dzīvo aptuveni 45 miljoni cilvēku.

Kā norāda Ukrainas tirgū strādājošā Igaunijas uzņēmuma „RIA.com Marketplaces” valdes loceklis Nikolajs Zlotņickis, Ukrainā pieprasījums pēc labiem IT speciālistiem šobrīd ir īpaši liels, taču strauji aug arī piedāvājums: “Mūsu uzņēmums Ukrainā pasaules IT gigantiem līdzvērtīgus projektus izstrādā un ievieš jau vairāk nekā piecus gadus. Pateicoties R&D centram, esam radījuši vairākus projektus, kas ir piesaistījuši uzmanību visā pasaulē. Piemēram, auto tirdzniecības portāls AUTO.RIA.com 2018. gada pavasarī popularitātes ziņā ieņēma 6. vietu pasaulē. Lai varētu radīt un ieviest jaunas tehnoloģijas, ļoti vajadzīgas darba rokas, un jāatzīst, ka pagaidām to trūkst. Taču Ukraina ir gudru un talantīgu IT speciālistu avots, kas arvien aug, kamēr Eiropā ar šādu profesionāļu atrašanu ir lielas problēmas.”