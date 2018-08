Saulkrastu vidusskolā divas nedēļas pirms 1.septembra nolemj tomēr neatvērt 10.klasi

Saulkrastu vidusskolas mājaslapā aizvien redzama jūlija beigās ievietota ziņa, ka 10.klase šogad tiks atvērta, un par to pārliecināti bijuši arī deviņu skolēnu vecāki līdz brīdim, kad 17.augustā ārkārtas sēdē Saulkrastu novada dome lēmusi, ka skolēnu skaits nav pietiekams, lai klasi varētu atvērt, tāpēc šie bērni, ja vēlēsies, varēs mācīties sešus kilometrus attālajā Zvejniekciema vidusskolā.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis (VL-TB/LNNK) "Dienai" norādījis uz Ministru kabineta (MK) noteikumiem, kas paredz, ka Saulkrastu novada izglītības iestādē izglītojamo skaitam 10.klasē jābūt ne mazākam par 18 vai kopējam izglītojamo skaitam no 10. līdz 12.klasei jābūt ne mazākam par 48.

Saulkrastu vidusskolas vecāku padomes priekšsēdētāja Iveta Baltiņa "Dienai" norādījusi, ka visiem bērniem, kuri bija pieteikušies 10.klasē, bija ļoti labas atzīmes. Līdz ar to, ja lēmums par 10.klases neatvēršanu būtu pieņemts laikus, tad bērni varētu izvēlēties ko citu, piemēram, stāties kādā no Rīgas skolām, bet tagad jau daudzas no šīm iespējām esot nokavētas.