Latvijas burbona cienītājiem ASV "tarifu kari" vēl netraucēs

Alkoholisko dzērien importētāja, uzņēmuma "Amber Distribution Latvia" vadītājs, Latvijas Alkohola nozares asociācijas (LANA) valdes loceklis Pāvels Fiļipovs TVNET prognozēja, ka no ASV importētajam alkoholam cenu kāpums "tarifu kara rezultātā" ar laiku būs jūtams, taču tas nenotiks tik drīz. Cenu stabilitāte saistīta ar to, ka daudzām alkoholisko dzērienu kompānijām ražotnēs Eiropā ir izveidoti pietiekami lieli krājumi, lai nodrošinātu nepieciešamo patēriņa apjomu.

"Jāskatās katras kompānijas kontekstā. Kāds ražotājs šogad var nodrošināt apjomu, kas nepieciešams Eiropai. [Alkohols] tiek lielās tvertnēs, kuras tiek pārlietas pudelēs rūpnīcās Eiropā. Tas ir izdevīgi no loģistikas viedokļa un līdz ar to krājumi ir. Kāds mazāks ražotājs šādus krājumus nav nodrošinājis un tarifu dēļ cels cenas," skaidroja Fiļipovs.

Jautāts par to, cik plaši mūsu valstī ir iecienīti amerikāņu alkoholiskie dzērieni, Filipovs informēja, ka viskiju segmentā populārākais ir tieši no ASV importētais burbons. Piemēram, "Jim Beam" pārdošanas apjomi ir apsteiguši gan skotu, gan īru viskijus. Vēl Latvijas iedzīvotāji daudz dzerot arī Kalifornijas vīnus. Sagaidāms arī, ka Latvijas alkoholisko dzērienu patērētāju paradumi, sekojot globālajām tendencēm un dzīves līmeņa kāpumam, varētu arī manīties.

"Mūsu cilvēkiem patīk saldenāka garša. Kas kādreiz mūsu platuma grādos šķistu kā ārprāts, tagad nāk iekšā un tiek piedāvāts. Viens no viskija patērēšanas veidiem ir tā sajaukšana ar ledu un gāzēto ūdeni. Mūsu cilvēkiem tas liksies ārprāts, kā to var dzert: nav klāt ne cukura, ne kolas. Taču tā ir jauna tendence, kas nāk no Āzijas. Šogad Eiropas ražotāti, zīmola turētāji tam iet līdzi," teica Fiļipovs.