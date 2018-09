Raidījums: jaunajai valdībai budžets būs jāsamazina par €300 miljoniem

"Jā, Latvijai bilances kritērijs ir atbilstošāks, un par to mums šobrīd notiek diskusija ar Eiropas komisiju, jo mums ir tiešām bijusi dziļa krīze un salīdzinoši straujš izaugsmes vai atkopšanās periods pēc tam, un tas ir jāņem vērā," uzskata ministre.

Eiropas Komisija attiecas kā pret Latviju tā pret jebkuru citu dalībvalsti vienādi, jo likumi ir vienādi un piemērošanas noteikumi ir vienādi. Līdz ar to šeit nevar būt runas par īpašām situācijām un īpašiem izņēmumiem, uzsver EK pārstāvis Zemītis. "Atceramies, kāpēc vispār šie noteikumi ir izveidoti, atceramies 2000.gadu sākumu, Anglija un Francija, pat lielas dalībvalstis ilgstoši neievēroja šos budžet deficīta un valsts parāda noteikumus, un kaut kādā mērā tas noveda pie lielās finanšu krīzes Eiropā, ko mēs izjutām ļoti skarbi," viņš atgādina.

ir pilnīgi skaidrs, ka pēc Saeimas vēlēšanām jaunajai valdībai varētu būt ļoti nopietni izaicinājumi attiecībā uz to, ka vajadzētu skatīties drīzāk izdevumu samazināšanas virzienā, nevis domāt par to, ka varētu sākt dalīt naudu vienai, otrai vai trešai prioritātei."

Lai gan Finanšu ministrijai par izmaiņām ir zināms jau no maija, publiski tā nav brīdinājusi, ka nākamgad sagaidāmi ievērojami taupības pasākumi. Ja Latvija neievēros aizrādījumus, tad Eiropas komisija var uzsākt pārkāpuma procedūru. Tad Latvijai var likt iemaksāt 0,2 procentus no IKP bezprocentu depozītā līdz brīdim, kad pārkāpums tiks novērsts. No aptuveni 30 miljardu kopprodukta tie ir 60 miljoni eiro.