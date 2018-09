"Vienna Insurance Group" saņēmusi galīgo atļauju pārņemt visas "Seesam" akcijas Baltijas valstīs

Igaunijas, Latvijas un Lietuvas atbildīgās iestādes ir devušas galīgo atļauju Austrijas grupai "Vienna Insurance Group" (VIG) iegādāties 100% nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības "Seesam Insurance" ("Seesam") akciju no to pašreizējā īpašnieka Somijas finanšu grupas "OP Financial Group", informēja VIG pārstāvji.