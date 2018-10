Latvieši? Lietuvieši? Igauņi? Kas pērk dārgākos auto Baltijā?

Ja summu līdz 7000 eiro Latvijā un Lietuvā auto iegādei gatavi iztērēt apmēram puse no tiem, kuri tuvāko gadu laikā plāno šādu darījumu, tad Igaunijā vien 26%. Savukārt summu no 7 līdz 10 tūkstošiem eiro auto iegādei gatavi novirzīt 19% iedzīvotāju Igaunijā un Lietuvā un 23% – Latvijā.

“Ar katru gadu novērojam augošu pieprasījumu pēc jauniem auto. Šobrīd, protams, aktīvāk jaunos auto iegādājas uzņēmumi, tomēr arī privātpersonu segmentā arvien biežāk klienti izvēlas pirkt spēkratus no salona. Piemēram, no šogad līzingā noformētājiem auto 82% bija 2018. gada automašīnas. Vēl 15% no šī gada darījumiem ir auto no 2013. līdz 2017. gadam. Salīdzinot jauno un mazlietotu spēkratu īpatsvaru klientu segmentos, var secināt, ka 90% no auto, ko iegādājas uzņēmumi, un 65% no auto, ko iegādājas privātpersonas, bija jauni,” turpina Jeļena Gavrilova.