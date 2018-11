Naftas cenas benzīntankos jau atkal nonākušas uz lielas jautājuma zīmes. Donalda Trampa lēmums par naftas sankciju atjaunošanu pret Irānu liek domāt vai tirgus spēs kompensēt šī produkta zudumu. Kā tas ietekmēs mūs?

Kas ir noticis?

5. novembrī ASV prezidents Donalds Tramps atjaunoja sankcijas pret Irānas naftas sektoru. Vienlaicīgi arī - kuģniecības un banku sektoriem. Tā ir otrā ekonomisko sankciju atjaunošanas kārta, kuru Donalds Tramps ir plānojis realizēt jau kopš viņa aiziešanas no Kopīgā Visaptverošā rīcības plāna (JCPOA), jeb Irānas «kodolvienošanās» šā gada maijā. Pirmā paredzēja ierobežojumu atjaunošanu valsts tirdzniecībai ar zeltu un dārgmetāliem, dolāra banknošu pirkšanas/pārdošanas aizliegumu un starptautisku finanšu darījumu ar riāla valūtu veikšanu.

Kas ir Irānas «kodolvienošanās»?

Irānas šķietamā kāre iegūt kodolieročus jau izsenis ir bijusi viena no aktuālākajām starptautiskās politikas problēmām. Vairākas ASV administrācijas ir izteikušas pamatotus pieņēmumus, ka valsts urāna un plutonija bagātināšanas programmas var tikt izmantotas nevis miermīlīgai kodolenerģijas attīstībai, bet gan bruņošanās izvēršanai. Lai iegrožotu valsts kodolambīcijas, starptautiskā sabiedrība pret Irānu ilgstoši piemēroja sankcijas Irānas ekonomikas atslēgas elementiem – 1) naftas eksportam, 2) banku finanšu darījumiem, 3) dārgmetālu tirdzniecībai, 4) transporta nozarei. Tomēr tā vien šķita, ka veiktie pretpasākumi nenes nekādus rezultātus un valsts pievienošanās pasaules kodolklubam ir tikai laika jautājums.

Tad 2015. gadā ASV prezidenta Baraka Obamas vadībā notika izrāviens. Starp Vašingtonu un Teherānu tika noslēgta vienošanās, kuras ietvaros Irānas režīms piekrita samazināt savus urāna un plutonija (nepieciešami ieroču iegūšanai) krājumus līdz 3% no sākotnējā daudzuma. Tāpat Irāna arī piekrita 15 gadus ievērot urāna bagātināšanas grieztus līdz 3.67% (lai kodolieroči strādātu ir nepieciešama bagātināšana līdz 90% līmenim). Visbeidzot, tika iznīcinātas arī 2/3 no bagātināšanas centrifūgām un smagā ūdens reaktors, kurš varētu izveidot ieročiem nepieciešamo plutoniju. Minēto punktu izpildi novēroja Starptautiskā Ātomenerģijas aģentūra. Apmaiņā, pret Irānu piemērotās sankcijas tika atceltas.

FOTO: AFP / Scanpix

Kāpēc Trampam izstāties un piegriest skrūves?

Trampa agresīvā vēršanās pret Irānu ir galvenokārt saistīta ar ASV iekšienē notiekošajām politiskajām spēlēm. Ņemot vērā, ka jau priekšvēlēšanu cīņā Donalds Tramps nosauca Baraka Obamas noslēgto vienošanos ar Irānu par «jebkad sliktāko», viņam bija izdevīgi savu vēlētāju priekšā no tās aiziet. Tomēr kāpēc tik skarbs apgalvojums?

Atbilde pavisam vienkārša – kodolvienošanās ir iekļauti vairāki punkti, kuri teorētiski ļautu iegūt Irānai kodolieročus laika posmā no 2026-2031. gadam.

Papildus tam, nav atrunāti jautājumi par valsts ballistisko raķešu programmu un agresīvo ārpolitiku Tuvo Austrumu reģionā – lietas, kuras Trampa administrācija uztver ārkārtīgi nopietni.

Tramps ir aprēķinājis, ka ar agresīvu sankciju politiku viņam izdosies panākt pavisam jauna darījuma noslēgšanu, kurš būs vēl labāks par Obamas panākto. Tas tāpēc, ka Irānas ekonomika saskartos ar pārāk lielām problēmām un garīdznieciskais režīms beigu beigās būtu spiests sēsties pie jauna sarunu galda. Pēc tam Tramps amerikāņiem varētu teikt, ka viņa priekšgājēja īstenotā pieeja bija kļūdaina un panākumus var gūt tikai ar spēku. Kā parāda vēsture, Tramps ļoti vēlas atkārtot pagātnes kļūdas.

Uzpildīties - vēl dārgāk?

Kā vienmēr galvenie cietēji lielvaru politiskajās spēlēs ir vienkāršie iedzīvotāji. Irānas jautājums nav izņēmums. Lai gan šķiet, ka Tuvie Austrumi ir tālu un turienes notikumi mūs neietekmē, mēs praktiski visi izmantojam mašīnas vai transporta līdzekļus, kuri sadedzina degvielu no naftas produktiem. Lielākā daļa no mums ir spiesti atvērt savus maciņus benzīntankā un šķirties no paprāvām naudas summām. Atliek tikai paklausīties autovadītāju sūdzības par to cik izmaksā uzpildīties. Tāpat daudzi no mums mīl ceļot un patērēt aviācijas degvielu. Praktiski visiem arī patīk atrasties siltumā un tādēļ patērējam dabasgāzi (no naftas cenām būtiski atkarīgs produkts).

FOTO: Reuters/ScanPix

Šajā saistībā jāatceras, ka Irāna ir viens no pasaules lielākajiem naftas eksportētājiem un starptautisko sankciju atcelšana ir pārpludinājusi globālo tirgu ar tās produktiem. Ne velti pagājušajā pavasarī valsts eksportēja aptuveni 2.4 miljonus naftas barelu.

Irānas produktu klātbūtne bija arī viens no galvenajiem iemesliem kāpēc 2015. gadā sākās globālā naftas cenu krīze, kuras rezultātā šī produkta cena kritās trīs reizes.

Kā ziņo The World Economic Forum, ja 2014. gada jūnijā naftas barels maksāja 115 dolārus, tad 2016. gada februārī tā cena jau bija 35 dolāri. Pastāv ievērojams risks, ka Irānas atgriešanās sankciju ķēžu varā radītu pretēju efektu un cenas paceltu nebijušu griestu augstumos.

Par laimi Donalds Trampa administrācija šajā gadījumā ir izdarījusi diezgan gudri un devusi nepieciešamo laiku, lai pasaules tirgi varētu sagatavoties Irānas piedāvājuma zudumam. Ne velti par izstāšanos tika paziņots jau 8. maijā, bet naftas sankcijas piemērotas tikai tagad. Tirgiem tika dots septiņu mēnešu ilgs laiks, lai sagatavotos gaidāmajam triecienam. Par laimi, tas ir arī ticis darīts. Pasaules naftas importētāji ir lielā mērā veiksmīgi dažādojuši piegādes avotus un sākuši no Irānas pirkt mazāk. Lai šo apgalvojumu pamatotu atliek tikai apskatīties uz datiem. Pamatojoties uz The New York Times sniegto informāciju, Irāna šogad ir eksportējusi tikai 1.3 miljonus naftas (iepriekšējo 2.4 miljonu vietā). Tāpat amerikāņi ir diezgan gudri atļāvuši uz sešiem mēnešiem Irānas preci iepirkt arī valstīm, kuru ekonomikas ir cieši sasaistītas ar šo naftas avotu – Ķīnai, Indijai, Dienvidkorejai, Itālijai, Grieķijai, Japānai, Taivānai un Turcijai (piebilstot, ka pēc tam sagaida pakāpenisku tirdzniecības saišu samazinājumu).

Amerikāņi ir arī pierunājuši Saūda Arābiju (pasaules lielāko naftas eksportētāju) pumpēt naftu vairāk.

Palielināt saražotās produkcijas apjomu ir piekritusi arī Krievija un dīkā ar ražošanu nav stāvējusi arī ASV pati. Visbeidzot, jāpiemin, ka Eiropas Savienība cenšas apiet naftas sankcijas ar tā saucamā blocking statute palīdzību, kura ietvaros ir paredzēts sodīt tos ES uzņēmumus, kuri pakļaujas amerikāņu aizliegumiem. Lai gan grūti paredzēt kā Irānas jautājums varētu ietekmēt naftas tirgus svārstības ilgtermiņā, cenas benzīntankos vismaz pagaidām vēl ir saglabājušās gana stabilas.

Tomēr globālās naftas cenas ir vienmēr bijušas ārkārtīgi neparedzams lielums un tas kas ir labi šodien var nebūt labi rīt. Īpaši tāpēc, ka Irāna atrodas ārkārtīgi nemierīgā reģionā un globālajai naftas tirdzniecībai stratēģiski svarīgā punktā. Caur Hormuza šaurumu, kurš apskalo Irānas dienvidu krastu plūst aptuveni trešdaļa no ar kuģiem pārvadātās pasaules naftas.

Saprotams, ka Trampa agresīvais lēmums ir nostādījis Irānas valdību muļķa lomā un tai tagad ir nepieciešams izskatīties izlēmīgai savu iedzīvotāju priekšā.

Lai gan šāda iespējamība ir ļoti maza, nevar izslēgt scenāriju, kura ietvaros Irānas kuģi šo šaurumu bloķē. Tas ,savukārt, atspēlēsies naftas cenas milzīgā pieaugumā. Nedrīkst arī piemirst par notikumiem Jemenā, kurā Irānas nosacīti atbalstītie nemiernieki cīnās pret Saūda Arābijas atbalstīto valdību. Šo valsti apskalo Bābelmendeba jūras šaurums un konflikta pārnešana uz turieni var radīt pavisam līdzīgu efektu.

FOTO: Reuters/ScanPix

Kā komentārā The New York Times norāda laikraksta nacionālās enerģijas biznesa korespondents Klifords Krauss, daudz kas būs arī atkarīgs no Irānas spējas izmantot nelegālās naftas piegādes kanālus (piemēram, Turciju un Irākas Kurdistānu).

Tāpat jāatceras, ka Irāna zem sankciju spiediena ir atradusies jau gana ilgi un tā ir iemācījusies zināmas viltības to apiešanai.

Piemēram, The Times of India ziņo, ka pagātnē ir bijusi novērota situācija, kuras ietvaros Irāna saviem tankkuģiem atslēdza izsekošanas ierīces un padarīja neiespējamu naftas eksporta virzienu un tās pārdoto apjomu izsekošanu. Īpaši Turcija, Indija un Ķīna vēsturiski ir bijušas gana kāras uz šī pagrīdes resursa iepirkšanu.

Fakts, ka starptautiski atzītā naftas valūta ir Irānai liegtais dolārs, arī Teherānu nav nekad atturējis. Šis pats The Times of India norāda, ka no 2012.-2016. gadam starp Irānu un Indiju pastāvēja īpaši tirdzniecības noteikumi. To ietvaros Ņūdelī iepirka melno zeltu rūpijās, bet šī valūta Indiju tā arī neatstāja. Teherāna uzreiz to ieguldīja šīs valsts importa produktos.

Tāpat Irānai ir salīdzinoši labi attīstīti valūtas kontrabandas kanāli un nevar izslēgt variantu, ka liela daļa no pārdotās naftas dolāriem nonāk valsts ekonomikā tieši šādā veidā.

Kā divus piemērus var minēt turpat kaimiņos esošo Afganistānu un arī Apvienoto Arābu Emirātus (AAE). Vēl nesen, 14. septembrī Bloomberg ziņoja, ka Kabulā ir pamatīgi uzplaucis ceļojošo kontrabandistu skaits, kuri vairākas reizes mēnesī dodas pie kaimiņiem ar koferiem, pilniem ar tēvoča Sema papīrīšiem. Savukārt 10. maijā ASV piemēroja sankcijas sešiem indivīdiem un trijām kompānijām AAE, kuras bija iesaistītas dolāru pārvadājumos Irānas Revolucionārajai gvardei. Tomēr lai visi šie pasākumi darbotos un Irānas nafta vismaz nosacīti paliktu globālajā apritē, būs jāuztur labas politiskās attiecības ar jau minētajiem un arī citiem «atslēgas» spēlētājiem. Tikai tādā veidā tiks sniegts arī Irānas pienesums zemāku produkta cenu uzturēšanā.

FOTO: Reuters/ScanPix

Lai ko mums nestu nākotne, jāsaprot, ka Irānas jautājums no starptautiskās dienaskārtības nepazudīs vēl ilgi. Izmaiņas piemērotajā sankciju politikā turpinās radīt gan kāpumus, gan kritumus mūsu naudas maciņos.

Šajā saistībā rodas jautājums vai gadījumā nav taisnība tiem, kuri saka, ka nafta ir novecojis resurss un nākotne pieder enerģijas avotiem, kuri būtu gan lētāki, gan arī videi draudzīgāki.