Jaunos elektrovilcienus par € 225,303 miljoniem piegādās Spānijas uzņēmums "Talgo"

Līgumcenā ietilpst vilcienu, to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegāde, rezerves daļu fonda piegāde pirmajiem pieciem gadiem, kā arī personāla apmācība.

Grigulis skaidroja, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi tika vērtēti, ņemot vērā vilcienu paredzamās ekspluatācijas izmaksas ilgtermiņā visā vilcienu ekspluatācijas laikā jeb 35 gados. Lai noteiktu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma procesā tika ņemts vērā ne tikai vilcienu ražošanas un piegādes grafiks, bet arī to ikdienas uzturēšanas, tehniskās apkopes, rezerves daļu, enerģijas patēriņa un citas izmaksas uz vienu pasažieru sēdvietas vienību.

Grigulis arī norādīja, ka iepirkuma rezultāti pretendentiem tika paziņoti šodien plkst.11, attiecīgi, pārsūdzēt iepirkuma rezultātus pretendenti varēs 10 darba dienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža. Ņemot vērā iespējamās pārsūdzības, Grigulis nevarēja prognozēt, kad varētu tikt parakstīts līgums par jauno elektrovilcienu iegādi.

Iepirkuma procesa ietvaros ir paredzēts, ka PV jaunie elektrovilcieni tiks piegādāti pakāpeniski, sākot no 2020.gada beigām līdz 2023.gadam.

Jau ziņots, ka valdība 5.novembrī nolēma, ka PV līdz 2024.gadam elektrovilcienu rezerves daļu fonda un vilcienu uzturēšanas iekārtu, kā arī vilcienu depo izbūvē varēs ieguldīt līdz 259 miljoniem eiro no valsts budžeta.

