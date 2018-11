Klimata pārmaiņām nevajadzētu mainīt autovadītāju paradumus

„Novembris ir viens no visbīstamākajiem mēnešiem, jo autovadītājiem ir jāpierod pie tumsas un jābrauc uzmanīgāk. Nepatikšanas rada ne tikai tumsa vai lietus, bet arī dzīvnieku migrācija, atkalas iespējamība no rīta un vēl daudzi faktori, kas nosaka to, ka novembris mūsu reģionā ir viens no tiem mēnešiem, kurā notiek visvairāk avāriju,” saka M. Grīnbergs.