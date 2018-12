Mājokļus applūdina vecas veļasmašīnu caurules un nekvalitatīvi ūdens filtri

Noplūdes no veļas un trauku mazgājamajām mašīnām var sabojāt grīdas, mēbeles un radīt zaudējumus arī kaimiņiem. Bojājumu novēršana var izmaksāt no dažiem simtiem līdz pat vairāk nekā 5000 eiro. Lielu daļu no sadzīves tehnikas noplūdēm ir iespējams laicīgi novērst.