Protams, tikšanās ar pašu Elizabeti II ir liels pārdzīvojums un satraukums. Šoreiz ar to netika galā kāds zēns, kurš, kā jau bērns, to arī atklāti parādīja. Deviņus gadus vecais Notans Grants laikam būs pasaulē pirmais zēns, kurš aizmucis no karalienes, rāpojot izejas virzienā. Ticis līdz durvīm, zēns piecēlies un pateicis: "Uz redzēšanos!" Prinču Viljama un Harija vecmāmiņa tikai smaidījusi un turpinājusi vizīti!