Kriptovalūtu sākotnējie piedāvājumi: vairums zaudē vērtību, paliek "uz papīra"

Pētījumā secināts, ka 2017.gadā 141 veikto kriptovalūtu monētu sākotnējo piedāvājumu portfeļa kopējā vērtība no 2018.gada 1.janvāra līdz 2.septembrim nokritusies par 66%. Vienlaikus 43 jeb 30% no kriptovalūtu monētu piedāvājumiem konkrētajā laika periodā ir zaudējuši vairāk nekā 90% vērtības.

Turklāt "EY" pētījums atklāj, ka vien 29% no 2017.gadā veikto kriptovalūtu sākotnējo piedāvājumu projektiem tirgū ir ieviesuši reālu kriptovalūtas produktu vai vismaz tā prototipu,

tādējādi 71% no visiem investoriem izsludinātajiem kriptovalūtu projektiem, par kuriem piesaistītas investīcijas tirgū, patiesībā nav vispār nekāda produkta piedāvājuma.

"EY" partneris Baltijas valstīs Nauris Kļava norādīja, ka jauni, tehnoloģiski revolucionāri projekti un uzņēmumi nereti zaudē vērtību jau drīz pēc to nokļūšanas tirgū un paiet ilgāks laiks, līdz tirgus izkristalizē patiesi veiksmīgos un dzīvotspējīgos projektus. "Tomēr kriptovalūtu monētu gadījumā papildu bažas rada tas, ka lielākā daļa pērn veikto sākotnējo monētu piedāvājumu ideju joprojām ir "uz papīra", proti, reāla produkta tirgū nemaz nav. Šie rezultāti ir brīdinājums investoriem, ka šajā tirgū atsijāt graudus no pelavām var būt īpaši grūti," viņš sacīja.

No tiem kriptovalūtu sākotnējo piedāvājumu projektiem, kas sasnieguši vērtības pieaugumu, 2018.gada astoņos mēnešos desmit vadošie projekti ir radījuši 99% no visa vērtības pieauguma, un vairums no tiem ir blokķēdes infrastruktūrā.