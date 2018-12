Lietoto auto tirgus pamazām pārpildās ar "notītiem", sistiem un bīstamiem auto

Šāda veida sludinājumi ir sarkanais karogs, kas ne par ko labu neliecina. To papildina drūmā autoDNA statistika, kas liecina, ka no aptuveni 700 CSDD reģistrētajiem lietotu auto tirgotājiem, trešā daļa krāpjas ar automašīnu patieso stāvokli un melo par tās vēsturi, norāda autoDNA vadītājs Agris Dulevičs.

“Mūsu automašīnas vēstures atskaitēs ir skaidri redzams, kas ar to ir noticis iepriekšējo gadu laikā – avārijas, nobraukums, zādzības, informācija no apdrošināšanas kompānijām, ūdens nodarītie bojājumi, kā arī virkne citas lietas. Diemžēl taču trešā daļa automobiļu, kuri tiek tirgoti no juridiskajām personām, ir pēc nopietnām avārijām, ar nepatieso nobraukumu vai citiem defektiem,” skaidro Dulevičs.