Limbažu novadā no 1.janvāra ieviesīs paaugstināto NĪN likmi

Jānis Zande dzīvo Skultē un ir tur deklarējies, bet Limbažu novadā no vectēva mantojis arī lauku īpašumu, kur vīrietis kopj zemi un tuvākajā nākotnē cer sagaidīt upeņu ražu. Kā pats teic, šī māja nav piemērota dzīvošanai un vieglāk to būtu vienkārši nojaukt. Ar jauno gadu šai ēkai tiks piemēros nekustamā īpašuma nodoklis 1,5% apmērā, ja līdz tam šeit neviens nedeklarēsies.

Kungs uzskata, ka pašvaldība šādā veidā cenšas piespiest fiktīvi deklarēties Limbažu novadā, taču viņa skatījumā tas ir prettiesiski un viņš to negrasās darīt. Limbažu novada Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas vadītāja Līga Viļčinska stāsta, ka pašvaldība negrasoties likt akcentu, lai cilvēki maksātu paaugstinātu šo nodokli, jo uzsvars esot uz to, lai viņi deklarējas dzīvojamās mājās un dzīvokļos, kur viņi dzīvo. Mazās dārza mājas platībā līdz 40 kvadrātmetriem netiek apliktas ar nodokli, neraugoties uz to, vai cilvēki tur ir vai nav deklarējušies.