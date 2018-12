Prezidents izsludina grozījumus par pieļaujamo virsstundu skaita palielināšanu mediķiem

Likuma izmaiņas paredz, ka virsstundu skaits turpmākos trīs gadus nevar pārsniegt 16 stundas nedēļā, kas ir divas reizes vairāk nekā to pieļauj Darba likums. Virsstundu darbs pieļaujams tikai ar ārstniecības personas piekrišanu.

Kopumā no nākamā gada mediķi drīkstēs strādāt 61 virsstundu nedēļā, par visām saņemot dubultu samaksu. Tas saistīts ar to, ka no šī gada janvāra līdz decembrim mediķiem var noteikt pagarināto normālo darba laiku, kas nepārsniedz 45 stundas nedēļā, kā arī pēc pašu iniciatīvas mediķi kopumā var strādāt vēl 16 virsstundas Darba likuma izpratnē.