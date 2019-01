Pēdējo nedēļu tirdzniecībā žurnāls “Latvijas Gada auto 2018”

Šis savdabīgais pirms četriem gadiem konkursa organizatora Māra Ozoliņa aizsāktais izdevums krasi atšķiras no tradicionālajiem auto preses izdevumiem. Tas nav auto katalogs (lai gan lakonisku nepieciešamo tehniski ekonomisko informāciju par 20 auto jaunumiem tur atradīsiet). Tur nav garu profesionālu žurnālistu rakstu par šiem auto. Ir īsi dažādu žūrijas biedru viedokļi par tiem. Bieži krasi atšķirīgi. Bieži visai skarbi kritiski (jo to autori ir no auto tirgotāju reklāmas un mārketinga neatkarīgi). Un, šķiet, tieši tāpēc katra personīgā viedokļa veidošanā noderīgi.