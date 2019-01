Tā izskatās Porsche un VW Passat krustojums, un to var iegādāties

Viens no dīvainākajiem Porsche, kādus vēl iespējams sastapt, ir Porsche 924 DP Cargo Shooting Brake. Tā autori ir uzņēmuma DP Motorsport meistari, kas savulaik radījuši trīs šādus braucamos, no kuriem viens tagad nonācis pārdošanā un ir iegādājams par visnotaļ prāvu naudas summu - 30 tūkstošiem mārciņu jeb 33 ar pusi tūkstošiem eiro. Pie tam saskaņā ar sludinājumu šis ir vienīgais no 924.sērijas DP Cargo automobiļiem. Pārējie divi ir pārbūvēti Porsche 944.