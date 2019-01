Vai Igaunijas pierobežas veiksmes stāstam svītra pāri?

Caurums daudzu miljonu apmērā būs arī valsts budžetā, kur bija ieņēmumi no grādīgo alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa un no pievienotās vērtības nodokļa (PVN), uzskata ar alkohola nozari saistītie uzņēmēji. Latvijas Alkohola nozares asociācija aprēķinājusi 45 miljonu zaudējumu valsts budžetā.

“Finanšu ministrija rēķina tikai akcīzi, bet lielākais ieguvums ir no PVN. Igaunis, atbraucis 400 kilometru, nepērk dažas degvīna pudeles. Vidējais pirkums ir no 300 līdz 400 eiro. Viņš pie mums paēd pusdienas, ieiet citos veikalos, apskata apkārtni, pārnakšņo, saprot, ka te ir forši, un nākamreiz brauc uz Valmieru, Cēsīm,” turpina Valkas mērs. Viņš lēš, ka šobrīd pienesums no tā sauktā alkotūrisma ir 150 miljoni eiro gadā.