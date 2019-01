Gobzems: Kariņa valdību apstiprinās bez milzīga balsu pārsvara un tā nebūs stabila

"Ir skaidrs, ka šī valdība nenostrādās visu šī parlamenta sasaukumu. Viens no nestabilitātes iemesliem ir ideoloģiskas pretrunas valdības kodolā, kurā ir galēji liberāli un galēji konservatīvi spēki. Otrs - valdību vada vismazākā frakcija, premjers nevarēs uzsist kulaku galdā un pateikt: "To darīsim!", lai kā to gribētos "Jaunajai vienotībai" (JV), kurai valdības vadīšana ir vienīgā izdzīvošanas iespēja. Neviens cits šajā valdībā neiegūs tik daudz kā JV - gan no amatu, gan reitinga, gan ietekmes viedokļa," izteicies politiķis.