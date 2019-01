Gribēja, kā labāk, bet sanāca kā parasti. Šis ļoti labi zināmais teiciens ideāli piestāv šim video, kurā Volkswagen Touareg vadītājam uzticēts no dubļiem izvilkt iestigušu autoiekrāvēju. Uzdevums, lai arī neizklausās pēc raķešzinātnes, izrādās sarežģītāks, nekā domāts - dubļi tur autoiekrāvēju ārkārtīgi cieši un nevēlas ne par kādu cenu to atlaist. Tiesa līdz brīdim, kad dubļi jau mazliet ir padevušies, un apvidnieka vadītājs nolemj izmantot visu potenciālu. Tā rezultātā notika tas, ko pat varēja paredzēt, taču par ko klātesošie neiedomājās, proti, autoiekrāvējs ar spēju rāvienu nekontrolēti ietriecās tuvējās ēkas sienā, to daļēji sagraujot, bet Touareg palika bez piekabes āķa. Un, it kā ar to vēl būtu par maz, viens no klātesošajiem negribēti tika ierauts zibenīgo notikumu virpulī un pēkšņi attapās uz zemes. Labi vien ka dzīvs un bez nopietnām traumām.