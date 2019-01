Rīgas dome savlaicīgi izsludinās "puteņa biļetes"

Runājot par tā dēvētajām puteņa biļetēm, Ušakovs sacīja, ka "Rīgas satiksme" centīsies pēc iespējas savlaicīgāk izziņot informāciju gadījumā, ja intensīvas snigšanas prognožu rezultātā autovadītājiem tiks sniegta iespēja pārvietoties ar pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas. "Izsludināt to sešos no rīta nav jēgas. Tad cilvēki jau ir izbraukuši uz darbu ar savām automašīnām. To jācenšas izdarīt līdz iepriekšējās dienas pussešiem vakarā, lai iedzīvotāji var izplānot pārvietošanos," sacīja Ušakovs.