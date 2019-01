Cilvēki stundām nīkst banku filiālēs

Sakarā ar Eiropas Komisijas regulu par drošu digitālo autentifikāciju, no šī gada septembra vairākās Latvijas bankās papildus kodu kartēm obligāti būs jāizmanto kāds no papildus autentifikācijas rīkiem – mobilā lietotne vai kodu kalkulators. Atsevišķas bankas no kodu kartēm atteiksies pilnībā.