Iemīļoti viesu nami, kas meklē jaunus saimniekus

Unikālais atpūtas nams atrodas Ragaciemā, kur jūras krasts atrodas vien dažu soļu attālumā no mājas. Tuvākā kūpinātava, kur var iegādāties svaigas zivis, kas tiek zvejotas un gatavotas katru rītu, atrodas tikai 100 metru attālumā. Viesu nams atklāts 2016.gadā un kā saka īpašuma veidotāji, "šeit ielikta daļa dvēseles".

"Abzaļi" atrodas 5 km attālumā no VIA Baltica autoceļa A1, Ādažu novadā, 30 minūšu brauciena attālumā ar auto no Rīgas.