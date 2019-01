Video: Maskavā autovadītājs apzināti saplēš savu auto, jo nevēlas pieļaut tā evakuāciju

Kā redzams video, uz evakuatora platformas ir novietots KIA automobilis. Tas nav saplīsis, bet tiek evakuēts kāda pārkāpuma dēļ. Mašīnas saimnieks tikmēr ar šādu notikumu gaitu nav mierā, tādēļ cenšas evakuētājus pierunāt viņa KIA nolaist zemē. Tā kā evakuētāji šādam ierosinājumam nevēlas piekrist, vīrietis nolemj rīkoties - pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem mašīnu atbrīvot no ķēžu skavām, viņš izkāpj no spēkrata, apstaigā platformu, atbrīvojot visus četrus riteņus, un pēc kritiena no aptuveni metru liela augstuma aizbrauc. Tik vienkārši.