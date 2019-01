Vairāki tiesneši atbalsta ierosinājumu par tiesnešu administratīvās imunitātes atcelšanu

Rēzeknes tiesas tiesneši pašreizējo kārtību uzskata par nelietderīgu laika izšķiešanu. Izskatīšanai Tiesnešu disciplinārkolēģijā tiek nosūtīti arī materiāli par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, par kuriem piemēro brīdinājumu vai pat atbrīvo no soda. Racionālāk par šādu pārkāpumu būtu piemērot tādus pašus sodus kā visiem pārējiem autovadītājiem.

Viņasprāt, disciplinārkolēģija vērtētu nevis to, vai tiesnesis ir vainīgs minētā pārkāpuma izdarīšanā, bet gan to, vai šāda tiesneša uzvedība un rīcība ir savienojama ar tieneša amatu. Tiesnešu ētikas kodekss nosaka, ka tiesnesim jāizvairās no necienīgas rīcības un uzvedības. Vairums Rēzeknes tiesas tiesnešu norādīja, ka viņiem šī imunitāte nav nepieciešama un aktuāla, jo negatavojas likumus pārkāpt.