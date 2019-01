Eiro ieviešana piecu gadu laikā ļāvusi apkalpošanas izdevumus samazināt par 66 miljoniem eiro

Lai arī eiro ieviešanas tiešo ietekmi nav iespējams pilnībā atdalīt no kopējās situācijas attīstības Latvijā un pasaulē, Latvijas ekonomikas izaugsme pēdējo piecu gadu laikā kopumā ir bijusi gana strauja, iekšzemes kopproduktam vidēji gadā palielinoties par 3,3%, kas ir būtiski straujāk nekā auga ekonomika ES kopumā.

Viņa arī uzsvēra, ka vienlaikus eiro ir devis tiešu atbalstu ekonomikai arī tādos aspektos kā valūtu konvertācijas izmaksu un valūtas risku samazināšanās, veicinot ārējo tirdzniecību un starpvalstu tūrismu. "Pirms eiro ieviešanas Latvijas Banka ietaupījumu no valūtas konvertācijas Latvijas uzņēmumiem un iedzīvotājiem bija lēsusi ap 70 miljonu eiro apmērā gadā. Piecu gadu laikā kopējais Latvijas preču eksports uz eirozonas valstīm palielinājies par 18%, bet pakalpojumu eksports audzis gandrīz par 90%. Ievērojami palielinājies arī tūristu skaits no eirozonas valstīm, kas 2018.gada pirmajos trīs ceturkšņos bijis par 74% lielāks nekā 2013.gada attiecīgajā laika posmā, un audzis straujāk nekā no pārējām valstīm iebraukušo tūristu skaits," stāstīja Vēja.