Seši vienkārši padomi, lai ar auto varētu braukt arī stindzinošā salā

Lai izvairītos no degvielā esošo parafīna daļiņu kristalizēšanās, kas var radīt degvielas sistēmas darbības traucējumus, noteikti jāizmanto ziemas dīzeļdegviela. Ja tomēr tvertnē joprojām ir vasaras dīzeļdegviela, kuras sabiezēšanas dēļ auto nav iespējams iedarbināt, iesakām automašīnu iestumt siltā garāžā un pagaidīt, kamēr tvertnē esošā vasaras dīzeļdegviela sasilst. Ugunsdrošības apsvērumu dēļ noteikti nevajadzētu izmantot sildierīces degvielas tvertnes sildīšanai. Atceries arī, ka degvielas tvertnei ziemā vienmēr jābūt iespējami pilnai, jo tas pasargās no kondensāta veidošanās, kas, nokļūstot degvielā, un var veicināt tās sasalšanu.

Lai būtu drošs, ka no rīta varēsi atvērt auto durvis, ieteicams pārbaudīt, vai durvju gumijas ir sausas, un uz tām drošības pēc izsmidzināt eļļošanas līdzekli “WD-40”, kas pasargās durvis no aizsalšanas. Ja tomēr gadījies, ka durvis ir aizsalušas, vienkāršākais veids ir apliet tās ar karstu ūdeni. Tas, protams, ir jādara uzmanīgi, jo krasas temperatūras maiņas stiklus pakļauj saplaisāšanas riskam.

Aukstā laikā ievērojamu kaitējumu automašīnai var nodarīt uz ielām un ceļiem kaisītais sāls, un, lai izvairītos no rūsas veidošanās, autovadītāji mašīnu regulāri mazgā. Tomēr aukstos laikapstākļos, lai izvairītos no durvju un logu aizsalšanas, to ieteicams darīt retāk. Ja esi izlēmis mazgāt auto, tad noteikti pirms došanās ceļā pārliecinies, ka automašīna ir kārtīgi nožuvusi un durvju gumijas ir sausas.