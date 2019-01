Pārbauda "Deutsche Bank" saistību ar naudas atmazgāšanu "Danske Bank"

Tā ziņo, ka FRS pārbaude pašlaik ir agrīnā posmā un tās nolūks ir noskaidrot, vai "Deutsche Bank" ASV struktūrvienība adekvāti uzmanījusi naudas plūsmu no "Danske Bank" Igaunijas filiāles. "Bloomberg" atsaucas uz diviem informētiem avotiem, kas vēlējušies palikt anonīmi, jo par to, ka notiek šāda pārbaude, nav paziņots publiski.

"Blomberg" norāda, ka korespondentbanku pakalpojumus "Danske Bank" sniegušas "Deutsche Bank", "Bank of America" and "JPMorgan Chase & Co".