Somijā par gadu pagarināta izmeklēšana "Airiston Helmi" lietā

Žurnāls "Ir" iepriekš vēstīja, ka vairāki privātīpašumi Meļņikovam pieder Jūrmalā. Tie nopirkti laikā no 2011. līdz 2015.gadam, par to iegādi iztērējot vairāk nekā četrus miljonus eiro. Lielākais Meļņikovam piederošais īpašums Jūrmalā atrodas pie Puķu un Jēkaba ielas - tie ir vairāki savstarpēji saistīti zemesgabali pašā jūras krastā, daļēji kāpās. Viens no īpašumiem Jūrmalā Meļņikovam pieder caur viņa dibināto firmu "Jomas 30".