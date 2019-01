Studenti jau no trešdienas var pieteikties brīvprātīgajai militārajai apmācībai

Aizsardzības ministrijā (AM) aģentūrai LETA pastāstīja, ka līdz ar valdības lēmumu interesenti Zemessardzes bataljonos var jau no rītdienas sākt pieteikties apmācībām. Apmācības norisināsies kopā ar pārējiem zemessargiem, līdz ar to katrā bataljonā tās organizēs individuāli.

Saskaņā ar likumu Latvijas pilsoņi, kas iegūst augstāko izglītību, var apgūt speciālu militārās apmācības kursu, skaidro AM. Arī citās NATO dalībvalstīs, piemēram, ASV un Apvienotajā Karalistē īpaši augstskolu studentiem tiek organizētas speciālas militārās apmācības programmas.

Šāda apmācību forma Latvijā tika izveidota laikā, kad vēl pastāvēja obligātais militārais dienests. Vēl trīs gadus pēc atteikšanās no obligātā militārā dienesta augstskolu studentu militārā apmācība tika turpināta, jo studentiem par šādu apmācību saglabājās interese, bet finanšu krīzes dēļ 2010.gadā AM to bija spiesta apturēt.

Nu ir iecerēts šo apmācības kursu atsākt. Valdības otrdien akceptētie AM sagatavotie noteikumi paredz programmas apgūšanas un kompensācijas izmaksas kārtību.

Militārās apmācības apguve būs brīvprātīga un to īstenos Nacionālie bruņotie spēki (NBS). Turklāt to organizēs no studijām brīvajā laikā, tostarp brīvdienās un vasaras brīvlaikā. AM uzsver, ka projekta īstenošana neprasa papildu ieguldījumus no augstākās izglītības institūcijām, kā arī apmācība tiks īstenota tā, lai neciestu studiju process.

Apmācāmo skaitu un, ja nepieciešams, arī prioritārās specialitātes katram mācību gadam noteiks NBS komandieris.

Militāro apmācību varēs apgūt tikai tie studējošie, kuri būs iestājušies Zemessardzē, medicīniskajā pārbaudē būs atzīti par derīgiem militārās apmācības apguvei, kā arī būs nokārtojuši iestājpārbaudījumus.

Apmācība sastāvēs no kareivja pamatapmācības, jaunākā instruktora apmācības un Zemessardzes vada komandiera apmācības.

Pirms apmācības posmu apguves ar zemessargu noslēgs līgumu par zemessargu nosūtīšanu iegūt militāro izglītību, nosakot, ka pēc šādas izglītības iegūšanas zemessargam jānodien Zemessardzē vismaz pieci gadi.

Militārās apmācības posmus apgūs secīgi. Jaunākā instruktora apmācību varēs sākt tikai pēc sekmīgas kareivja pamatapmācības apguves, bet Zemessardzes vada komandiera apmācību - pēc sekmīgas kareivja pamatapmācības un jaunākā instruktora apmācības apguves. Ja studējošais šos militārās apmācības posmus jau apguvis iepriekš, dienot Zemessardzē, par viņa uzņemšanu nākamajā militārās apmācības posmā lems Mācību vadības pavēlniecības komandieris.

Plānots, ka kareivja pamatapmācība ilgs desmit nedēļas, jaunākā instruktora apmācība - 12 nedēļas, mācības Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā - astoņas nedēļas klātienē, ko papildinās tālmācības sadaļa.

Vienlaikus ir paredzēts, ka zemessargam izmaksās kompensāciju triju profesionālā dienesta karavīra mēnešalgu apmērā jeb aptuveni 2524 eiro atbilstoši zemessarga amatam noteiktajai dienesta pakāpei un izdienai, ja militārās apmācības apguve uzsākta studiju laikā un tiek izpildīti vairāki kritēriji.

Kompensāciju izmaksās, ja students ieguvis augstāko izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, apguvis militārās apmācības posmus un ir iecelts virsnieka amatā Zemessardzē, un viņam ir piešķirta leitnanta dienesta pakāpe.

AM pieņem, ka kritērijus izpildīs ne vairāk kā 50 studenti-zemessargi gadā un kompensāciju izmaksai provizoriski būtu nepieciešami līdz 126 225 eiro katru gadu. Kompensāciju izmaksa plānota ne agrāk kā no 2021.gada, jo apmācību noslēdzošo, trešo, posmu Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā sāks īstenot ātrākais ar 2020./2021.mācību gadu.