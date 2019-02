Dūmu detektors katrā mājā: kas jāzina?

Saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, 1. punkts nosaka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas. Sakarā ar to, dzīvokļa īpašniekam jārūpējas par ugunsdrošības prasībās ievērošanu.