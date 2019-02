"Ventbunkers" nonācis advokāta Meroni kontrolē

Patieso labuma guvēju saraksta dati liecina, ka "Ventbunkers" pašlaik oficiāli pieder Austrijā reģistrētajai "IAG Industrieanlagen GesmbH" un Britu Virdžīnu salās reģistrētajai kompānijai "Eurocom International Ltd", aiz kuras stāv vēl vesela virkne Eiropā, Latvijā un ārzonās reģistrētu kompāniju. To vidū ir tādas saistībā ar Meroni un Ventspils uzņēmējiem minētas kompānijas kā "London Industry Limited", "Topmar Baltic Investments", "Tomika International N.V.", "Yelverton Investment B.V." u. c. Kopumā "Ventbunkera" patieso labuma guvēju sarakstā ir fiksētas četras dažāda garuma kontroles ķēdes, taču to galā kā vienīgā oficiālā kontrolētāja uz īpašumtiesību pamata ir Haranda.