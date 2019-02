Trūkumi mūsdienu darba kultūrā, kas izraisa riebumu pret strādāšanu

Viens no galveniem izaicinājumiem, ar ko saskaras moderno darba vietu darbinieki, ir stress. Dažādi pētījumi liecina, ka no paaugstināta stresa darba dēļ cieš aptuveni 70% cilvēku.

Daudzi darba devēji izvērtē to, kādas atšķirības ir starp darbinieka teikto un solīto darba intervijā un to, kāds ir patiesais darba līmenis. Tādējādi pārāk liels uzsvars tiek likts uz to, “kāpēc cilvēks konkrētajā vietā strādā”, “kāpēc viņa sniegums ir tāds un nevis citādāks”.

Šāds nebeidzams “vāveres ritenis” arī rada riebumu pret darbu, kā arī veicina izdegšanas sindromu. Tomēr, ja darba devēji mainītu savu darba kultūru no tā, “kāpēc uzdevums jāveic” uz to, “kā to paveikt”, arī darbinieki to vairāk novērtētu, un, iespējams, darbs arī ļautu vairāk gūt pozitīvas emocijas.