Asociācija: Vietējā cūkgaļa Latvijas veikalu tīklos pēdējos gados nav kļuvusi pieejamāka

"Tad, kad ir kādas vietējo produktu popularizēšanas kampaņas, situācija uzlabojas, bet pēcāk viss atgriežas "vecajās sliedēs". Aplūkojot lielās veikalu ķēdes, diez vai izdosies to vitrīnās atrast Latvijas izcelsmes gaļu," sprieda Lejniece.

Viņa atzina, ka lielveikalu tīkliem bieži vien arī gaļas izcelsmi ir vienkāršāk nenorādīt nekā to darīt zināmu, jo tad pircējiem top zināms, ka tā nav Latvijas izcelsmes gaļa.

Lejniece teica, ka starp Latvijas Cūku audzētāju asociācijas prioritātēm ir stiprināt Latvijā ražotas gaļas pieejamību vietējā tirgū. "Nākotnē plānojam aktivitātes saistībā ar vietējo produktu popularizēšanu," sacīja Lejniece. Pēc viņas sacītā, arī Latvijas iedzīvotājiem vajadzētu ņemt piemēru no citām Eiropas Savienības (ES) valstīm tirgus protekcionismā un veikalos priekšroku dot kvalitatīviem, vietējiem pārtikas produktiem, tostarp gaļai, tādējādi sekmējot valsts ekonomiku.

Pēc viņas teiktā, valdības līmenī būtu jādomā par to, kā nodrošināt, lai vietējos veikalu tīklos ir vairāk pieejama Latvijā ražota gaļa, piens, olas un citi produkti. "Mēs nevaram aizliegt pārtikas importu, bet varam veicināt to, lai tirdzniecības tīklos būtu vairāk pieejama Latvijā ražota produkcija," sprieda Lejniece, piebilstot, ka asociācija to vēlas pārrunāt arī ar jauno zemkopības ministru Kasparu Gerhardu (VL/TB-LNNK).