Bez netīras "putras": Rīgas ielas, kuras netiek kaisītas ar sāli

Eksperiments tiek veikts Grostonas ielā no Skanstes virsotnēm līdz Mālpils ielai, Krāsotāju ielā, Aizsaules ielā, Kuldīgas ielā no Vīlipa ielas līdz Slokas ielai, Bukaišu ielā, Ropažu ielā no Brīvības līdz Džutas ielai.