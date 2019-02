Aprit 60 gadi kopš Djatlova pārejas incidenta. Krievija atsāk izmeklēšanu

Ir neskaitāmi raksti, grāmatas un dokumentālās filmas, kurās izvirzītas teju neskaitāmas teorijas par to, kas īsti notika Urālu kalnos 1959. gada 2. februāra vakarā, kad bojā gāja Igora Djatlova vadītā deviņu Urālu politehniskā institūta studentu slēpotāju grupa.

Nevienam līdz šim nav izdevies atrast nopietnus pierādījumus, kas skaidrotu, kāpēc pieredzējušie slēpotāji gandrīz bez apģērba pēkšņi izskrēja no telts un iebēga mežā, pašā ziemas spelgonī. Teltī, ko jaunieši bija uzcēluši netālu no «Miroņu kalna» Urālos, bija izgriezts caurums, no tās veda steidzīgi basu pēdu nospiedumi, kaut arī ārā bija stindzinošs sals. Pārsimts metru rādiusā ap nometni vēlāk tika atrasti puskaili jauniešu līķi. Kāds bija mēģinājis iekurt ugunskuru, cits rāpies kokā. Studentei, kas tika atrasta vēlāk, bija izrauta mēle, bet tās biedram sadragāts krūškurvis.