Satiksmes departaments atspēko VK revīzijā paustos pārmetumus

Viņa skaidro, ka VK ziņojumā norādīts, ka laika posmā no 2014.gada līdz 2017.gadam ir norakstīti projekti 5.4 miljonu eiro vērtībā. Pašvaldībā skaidro, ka lielāko daļu ziņojumā norādītās izmaksas veido trīs apjomīgi projekti - “Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai būvprojekts”, “Raņķa dambja - Vienības gatves - Mūkusalas savienojuma būvprojekts”, “Tuneļa zem Ģertrūdes ielas un Daugavpils ielas savienošanas būvprojekts”.

Šī brīža pieejamā finansējuma apstākļos, seguma atjaunošana ir optimālākais Rīgas ielu tīkla saglabāšanas un uzlabošanas veids. Ielu pārbūve (pārbūvējot vai izbūvējot arī inženierkomunikācijas) ir vairakkārt dārgāka nekā seguma atjaunošana, turklāt, veicot ielas pārbūvi ar visām inženierkomunikācijām, Pašvaldībai līdz pat 50% no projekta izmaksām būtu jāiegulda inženierkomunikāciju turētāju īpašumā (piemēram, AS “GASO”, SIA “Lattelecom”, AS “Sadales tīkls”, AS “Rīgas siltums”, SIA “Rīgas ūdens”), tādējādi samazinot finansējumu satiksmes infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai.