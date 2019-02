KNAB pagājušā gadā par interešu konfliktiem kopumā uzlicis naudas sodus 24 300 eiro apmērā

Pārskata periodā visvairāk lēmumu par Interešu konflikta likumā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem bija saistīti ar rīcību ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu, kas veidoja vairāk nekā pusi no lēmumiem. Minētais ir izskaidrojams ar to, ka vairums no sodītajām amatpersonām bija pašvaldību domju deputāti, kuri kolektīvi balsoja par tādiem jautājumiem kā izdevumu apstiprināšana budžetā attiecībā uz pašvaldības laikraksta izdošanu krievu valodā, piešķirot pašvaldības finanšu līdzekļus normatīvajos aktos neparedzētiem mērķiem, kā arī par deputātu atalgojuma noteikšanu, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteikto.